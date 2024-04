Jamie-Lee Six toont realiteit achter Instagram: “Laat je niet misleiden door wat je online ziet” (foto’s)

Actrice en influencer Jamie-Lee Six maakt in een moedig bericht duidelijk dat je op Instagram vooral de ‘perfecte’ foto’s te zien krijgt. Ze doorbreekt dat door nu ook de andere kant te belichten.

Jamie-Lee Six stelt zich in haar meest recente Instagrampost kwetsbaar op door haar ‘onvolmaaktheden’ te tonen. Zo deelt ze enkele foto’s waarop ze een droge huid heeft en ze nog een beetje beharing heeft boven haar mond. De 25-jarige TAGMAG-reporter wil hiermee het vaak onrealistische beeld op Instagram tegengaan. “Ook dit is sociale media: dunne huid waardoor je aders zichtbaar zijn, acne, droge huid, vitiligo, roos, weinig haar/babyhaar, een snor op mijn bovenlip die nog gewaxt moet worden… Laat je niet foolen door alles wat je ziet online”, schrijft ze bij de foto’s.

Totaalbeeld

Heel moedig van haar, en dat vinden haar volgers ook. “Eindelijk eens iemand die laat zien dat social media niet alles is! Duim voor jou!”, “Chapeau! Iedereen is mooi op zijn manier!”, “Trots op je! Zo’n posts zouden er veel vaker moeten zijn. Dit is het juiste totaalbeeld in plaats van Photoshop”, “Tof dat je dit laat zien. Je bent een knappe meid!”, en “Herkenbaar! Mooi”, lezen we in de reacties.

Foto: Instagram