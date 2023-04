Irina Shayk verbaast volgers met bikinifoto’s: “Zo wil ik er ook uitzien na het hebben van een kind”

Het Russische model Irina Shayk wordt overladen met complimenten op enkele foto’s waarop ze in bikini poseert. “Heel mooi en sexy”, is de algemene teneur.

Irina Shayk was al een behoorlijk bekend model, maar haalde het voorpaginanieuws toen bleek dat ze in 2010 een relatie had met voetballer Cristiano Ronaldo. Dat verhaal duurde tot 2015, toen ze iets begon met acteur Bradley Cooper. In 2017 kregen ze samen een dochter, Lea (6).

Inspiratie

Het 37-jarige model deelde onlangs een reeks foto’s waarin ze haar afgetrainde lichaam toont in bikini. Haar volgers steken hun enthousiasme niet onder stoelen of banken. “Irina wordt er steeds jonger op”, “Icoon, koningin, mooiste model”, “Bedankt om zo’n inspiratie te zijn”, “Heel mooi en sexy”, “Zo wil ik er ook uitzien na het hebben van een kind” en “De meeste sexy Russische moeder ooit”, wordt er onder meer gereageerd.

Foto: Instagram