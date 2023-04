Tinne Oltmans pakt uit met nieuwe look, maar reacties zijn verdeeld (foto)

Actrice en zangeres Tinne Oltmans heeft zich een compleet ander kapsel laten aanmeten. Haar volgers reageren echter verdeeld op het resultaat.

We kennen Tinne Oltmans de laatste tijd vooral als ‘Lisa’ in de gelijknamige telenovelle op VTM. Daarin heeft ze meestal een blonde coupe, maar nu opteerde ze toch voor iets totaal anders. De 30-jarige actrice legde haar vertrouwen in de handen van BV-kapper Jochen Vanhoudt. Die maakte er een golvende coupe van met een oranje accent. “Helemaal mee met de nieuwste trend. De typische lichte lok rond het gezicht wordt in een donkere of felle kleur gestoken! Bye bye Lisa… En zoals bij alle nieuwe trends: you love it or you hate it”, klinkt het.

Gemengde reacties

Uit de reacties blijkt dat niet iedereen even enthousiast is over het resultaat. “Waaauw, love it!”, “Gedurfd”, “Speciaal“, klinkt het aan de ene kant. “Oei”, “Echt niet mooi, sorry. Dat wil niet zeggen dat het niet goed gedaan is. Bravo, niet simpel”, en “Gedurfd, maar zeker niet mooi. Ze geeft mij het gevoel dat ze blij is van Lisa af te zijn. En dat is jammer”, antwoordden de critici. “Mensen kunnen toch zo kwetsend overkomen. Foei foei. Als je dit niet mooi vindt, hou je commentaar dan voor jou”, neemt een volger het op voor Tinne.

Foto: Instagram