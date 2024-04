Inge Moerenhout geniet in badpak: “Zo mooi!” (foto)

Op Instagram weet Inge Moerenhout haar fans weer te verbazen.

Met maar liefst 96.800 volgers doet de voormalige tv-presentatrice het bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Geregeld pakt ze ginds dan ook uit met leuke beelden. Dat was recent niet anders, toen Inge Moerenhout onderstaande foto op haar pagina plaatste.

We zien de dame in badpak poseren op de rand van een zwembad. “Living the good life in Rhodos💦”, voegt ze onder andere toe aan het prachtige beeld. Ook de fans van de dame zijn duidelijk onder de indruk van wat ze nu weer juist te zien krijgen. Dat blijkt uit de vele positieve commentaren die bij haar nieuwste post staan.

“Zo mooi!”

In een mum van tijd stromen de lovende reacties binnen. “Zo mooi”, klinkt het. “Prachtig”, gaat het verder. “Wauw”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om zelf eens een kijkje te nemen naar wat Inge Moerenhout gedeeld heeft.