Influencers noemen exclusieve Revolve Festival op Coachella het nieuwe ‘Fyre Fest’ (video)

Coachella is ieder jaar twee weekends lang de hoogmis van cultuur, mode en bovenal muziek. Daarnaast is het vooral een m’as-tu-vu-evenement, waardoor het eveneens de hoogmis van influencing geworden is. Sinds enkele jaren is er dan ook het Revolve Festival op Coachella: een exclusief evenement op uitnodiging voor influencers. Dit jaar ging het echter goed mis op Revolve, waardoor influencers het algauw gingen vergelijken met Fyre Fest, het frauduleuze luxefestival van 2017.

Revolve was dit jaar aan zijn vijfde editie toe, maar het luxueuze event waar influencers en celebrities, zoals Timothée Chalamet en Kim Kardashian, elkaar ontmoeten liep in het honderd. Er werd aan de exclusieve bezoekers gratis eten, drank, kleding en gadgets beloofd, cocktails met tequila van Kendall Jenner, een zweefmolen, en unieke optredens van Post Malone en Willow Smith. Een waar VIP-divafestijn dus. Er was echter één probleem: het transport. Influencers raakten enkel op het festival via shuttlebussen, maar door organisatorische problemen moesten sommige gasten urenlang wachten in de broeierige hitte zonder water.

Uren wachten

Een reporter van het lokale tijdschrift Los Angeles magazine bracht het probleem onder de aandacht op Twitter: «Bronnen ter plekke zeggen dat er blijkbaar een drama gaande is op Revovle Festival dat vergelijkbaar is met dat van Fyre Festival. Influencers zijn gestrand in de modder, zonder water, onder de hete zon, URENLANG, aan het wachten op bussen die hen niet naar het echte festival zullen brengen», schreef Joseph Kapsch.

BREAKING @LAMag #Coachella Dispatch: Sources on the ground telling us there is apparently drama going down at Revolve Festival, that “sinks to level of Fryre Festival.” Influencers stranded in the dirt with no water, under the hot sun for HOURS, waiting for buses that aren’t… — Joseph Kapsch (@JosephKapsch) April 17, 2022





«Er wordt kennelijk gevochten, geroepen en iedereen is duizelig. En alleen in LA: de beveiliging sprak over massa’s influencers die schreeuwden hoe belangrijk ze waren en waarom ze een plekje op de bus verdienden. Volgens onze bronnen zei de beveiliging dat ze geen idee hadden wie die mensen waren en niet weten wie belangrijk is en wie liegt en of iemand van hen überhaupt belangrijk was.»

Gevechten

Intussen wordt Twitter, Instagram en TikTok overstelpt met klachten over het festival van influencers die beweren dat de toestand te vergelijken was met Fyre Festival. @Averiebishop noemde het in een video op TikTok «gevaarlijk» om op het festival te geraken: «Er werd geduwd, geroepen, mensen werden voor de bus geduwd of gingen voor de bus staan terwijl die al aan het rijden was.»

Het lijkt er wel op dat de bussen het enige probleem was waar het festival mee te kampen had. De influencers die wel op het festival geraakten kregen in ieder geval de kans om te pronken met hun gloednieuwe outfit op de festivalweide.

