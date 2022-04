Maria Sharapova is zwanger van eerste kindje en deelt meteen foto van haar buikje: «Zo mooi!»

De voormalige tennisspeelster Maria Sharapova is in verwachting van haar eerste kindje. Dat maakte ze bekend op Instagram.

Leuk nieuws voor Maria Sharapova (35) en haar verloofde Alexander Gilkes (42)! De vijfvoudig grandslamwinnares is immers zwanger van hun eerste kindje. Ze deelde een foto op Instagram waarop haar beginnende buikje te zien is. «Een dierbaar begin! Verjaardagstaart eten voor twee is altijd mijn specialiteit geweest», knipoogt ze erbij.

Enthousiaste reacties

Ze krijgt heel wat felicitaties van haar meer dan 4 miljoen volgers. «Fantastisch, proficiat! Zo blij voor jullie», «Zo mooi! En wat een prachtig nieuws», en «Wow, Maria, gefeliciteerd! Ik wens jullie drietjes nu al het allerbeste toe», wordt er gereageerd.

