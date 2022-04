Madieke en Fabrizio beleven wel héél gezellige nacht in ‘De Bachelor’: «Het was niet te doen!» (video)

Tijdens hun eerste romantische 24-uren date hebben Madieke en Fabrizio overduidelijk genoten van elkaar. Er was echter één ding waar Madieke zich behoorlijk aan stoorde…

In ‘De Bachelor’ blijven er nog drie kandidates over: Sanne, Margaux en Madieke. In een teaser zien we hoe laatstgenoemde 24 uur op date mag met Fabrizio. De nacht is alvast spannend verlopen. «We hebben een héél gezellige nacht gehad», glundert Madieke. En ook Fabrizio windt er geen doekjes om. «Ja, ik moet er geen tekeningetje bij maken hé», knipoogt hij.

Kettingzaag

Wanneer Fabrizio haar ’s morgens vraagt of hij haar ’s nachts heeft lastiggevallen, antwoordt ze eerlijk. «Je snurkt alleen veel», lacht ze. Voor de camera gaat ze nog wat verder in detail. «Het was niet te doen! Ik zag alle uren op de klok voorbijgaan en ik kon niet slapen want hij was zo hard aan het snurken. Het klonk als een opgevoerde kettingzaag», klinkt het.

‘De Bachelor’ is elke woensdag om 20.40u te bekijken op Play4.

