Hoogzwangere Josje (ex-K3) uit de kleren voor artistieke fotoshoot: “WAUW!” (foto’s)

Josje Huisman is nog steeds razend populair.

Op Instagram heeft het ex-K3’tje namelijk 251.000 volgers. Geregeld pakt ze ginds dan ook uit met gloednieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Eerder dit jaar maakte Josje bekend dat ze in verwachting is. Haar baby komt er normaal gezien ergens deze maand aan. Dat is ook duidelijk te merken aan onderstaand fotoalbum, dat ze recent op haar pagina plaatste. Zo zien we Josje naakt poseren voor enkele prachtige foto’s van haar bolle buik. “Bolle buik 2.0 😍🤰🏼”, voegt ze zelf toe aan de artistieke beelden. Haar fans? Die zijn duidelijk onder de indruk van wat ze juist te zien krijgen.

“WAUW!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “WAUW”, klinkt het. “Voor elk moment”, gaat het verder. “Zo’n mooie foto’s weer”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om een tweede beeld te zien.