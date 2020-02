De Amerikaanse acteur Kirk Douglas is op 103-jarige leeftijd overleden. Zijn zoon Michael heeft dat meegedeeld aan tijdschrift People. Douglas was nog een van de weinig levende acteurs uit het klassieke Hollywood-tijdperk, met films met herkenbare plots en de overheersende rol van held of heldin.

“Met enorm veel verdriet moeten mijn broers en ik mededelen dat Kirk Douglas vandaag op 103-jarige leeftijd van ons is heengegaan”, aldus de verklaring van zijn zoon. “Voor de wereld was hij een legende, een acteur uit de gouden eeuw van de films”, zegt Michael over zijn vader die verder zijn gevoel voor rechtvaardigheid een inspiratie noemt.

Douglas speelde in tientallen films. Zijn bekendste rol was die van Spartacus in de gelijknamige film van Stanley Kubrick uit 1960. Douglas was van 1943 tot 1951 getrouwd met actrice Diana Douglas. Samen kregen zij onder andere zoon Michael, eveneens een bekende acteur.

Issur Danielovitch

Douglas werd in 1916 geboren als Issur Danielovitch Densky in de Amerikaanse plaats Amsterdam. Hij is de zoon van straatarme Joods-Wit-Russische inwijkelingen en zijn leven was een toonbeeld van The American Dream, het zo geliefde thema in Hollywood.

Douglas beleefde zijn doorbraak in 1949 met zijn rol als de gewetenloze bokser Midge Kelly in ‘Champion’, de eerste film waar hij een Oscarnominatie voor kreeg. In al zijn rollen speelde Douglas zijn atletisch vermogen, fysieke présence, zijn haast minachtende grimas en zijn wel erg speciale stem uit. Daarom hoeft het ook niet te verwonderen dat Kirk er de brui aan gaf van zodra zijn lichaam niet meer meekon.

Hersenbloeding

Begin 1996 werd de toen bijna 80-jarige Douglas getroffen door een zware hersenbloeding. Hij verloor tijdlang zijn spraakvermogen. Daar was hij helemaal van hersteld.

Zelf heeft Douglas altijd gezegd dat je om te acteren een beetje kind moet blijven. Mogelijk is dat een van de redenen waarom hij eeuweling is kunnen worden. Lees ook: ‘Timtation’ over eerste kus met nieuwe vriendin: “Die gaf nogal vonken”

