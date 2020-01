Vier films zijn dit jaar minstens tien keer genomineerd voor de Oscars. ‘Joker’, met Joaquin Phoenix in de hoofdrol, voert de lijst aan met elf. De film wordt van dichtbij gevolgd door ‘The Irishman’, ‘Once upon a time’ en ‘1917’, telkens met tien nominaties.

Toen Netflix er eerder deze maand niet in slaagde zijn rist aan nominaties voor de Golden Globes te verzilveren, werd hier en daar in de meer conventionele productiehuizen van Hollywood waarschijnlijk wel eens gegniffeld. Maar de streamingdienst is klaar voor een nieuwe strijd: met 20 nominaties én twee films, ‘The Irishman’ van Martin Scorsese en ‘Marriage Story’ van Noah Baumbach, in de categorie beste film.

Arthur Fleck

‘Joker’ is de meest genomineerde film. Onder andere voor beste film en voor beste acteur, met Phoenix in de rol van de mislukte komiek Arthur Fleck die transformeert in de gezworen vijand van Batman. Twee weken geleden won de acteur al een Golden Globe voor beste acteur.

In totaal zijn er negen films genomineerd in de categorie bete film: ook de winnaar van de Golden Globes ‘1917’ is erbij, naast ‘Ford v Ferrari’, ‘Jojo Rabbit’, ‘Little Women’, ‘Once Upon a Time in Hollywood’ en ‘Parasite’.

Die laatste film van de Zuid-Koreaan Bong Joon-ho won eerder in Cannes de Gouden Palm en de Golden Globe voor beste niet-Engelstalige film én hij is ook genomineerd in de categorie beste internationale film, tot vorig jaar de categorie beste niet-Engelstalige film.

Veerle Baetens