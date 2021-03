Een nobele poging, dat wel…

Lize Feryn deelde zonet een grappig filmpje op haar Instagram-pagina. Zo zien we eerst beelden uit de filmklassieker ‘Dirty Dancing’.

In het bewuste fragment krijgen we te zien hoe de haast iconische ‘lift’ geoefend wordt in het water. Maar net als in die bewuste scène in de film, moet er ook bij Lize Feryn en Aster Nzeyimana nog een beetje geoefend worden.

“Rots in de branding”

Lize plaatst ook een tekstje bij de video. “Al drie jaar mijn sterke rots in de branding, mijn Johnny Castle, mijn Sjoeke ♥️”, verwijst ze naar Aster.

In geen tijd stromen de reacties op het grappige tafereel binnen. “Hahahahahahahahaha”, laat Flo Windey weten. “Hilarisch”, aldus Kurt Rogiers. En zo gaat het nog wel even verder. Kijk maar:

Foto: still