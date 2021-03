De spanning is te snijden in ‘De Bachelorette’. Nadat Vincent tegen Elke roddelde over Nicolas en Mike is het hek van de dam.

Eerder zagen we al hoe Vincent op date ging met Elke en haar vertelde dat Nicolas in zak en as zat nadat ze Ivan koos boven hem. “Is hij een kindje of wat? Een beetje wenen…”, zei hij over Nicolas. Die laatste noemde Vincent nadien een ‘snitch’, wat Vincent dan weer niet kon appreciëren. Nicolas maakt hem duidelijk dat dat in een opwelling was. Voor de camera legt Nicolas uit dat hij er echt niet mee kon lachen dat Vincent achter zijn rug roddelde over hem tegen Elke. “Godverdoeme, ga jij mij belachelijk maken? Ga jij mij te kakken zetten?”, klinkt het.

Woedende Mike

Over Mike zei Vincent tegen Elke dat hij zijn voeten voortdurend op het aanrecht legt. Mike is daar niet mee gediend. “Als dat het enige probleem is, dan is dit een serieus stuk van een spelletje. En ik ben hier niet om spelletjes te spelen. Dat hoeft voor mij niet, dus voor mij stopt het”, maakt hij duidelijk.

‘De Bachelorette’ is elke donderdag om 20u30u te bekijken op Play4 en GoPlay.be

Het bericht Drama in ‘De Bachelorette’ na achterklap van Vincent: “Voor mij stopt het!” (video) verscheen eerst op Metro.