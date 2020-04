Als je dan toch in uw kot moet blijven, kan je maar beter eens iets nieuws proberen.

Velen gebruiken dan ook de extra tijd om het eens over een andere boeg te gooien. Zo ook Jens Dendoncker en zijn vriendin Lauren Versnick.

Of dat doen ze (met een knipoog) hun volgers op Instagram toch geloven. “Iedereen probeert eens iets nieuws uit tijdens quarantaine”, laat Lauren weten.

Ook voegt ze er nog “niet voor gevoelige kijkers” aan toe. Of die waarschuwing echt nodig was, daar spreken we ons niet over uit. Dat we er eens goed om kunnen lachen hebben, durven we wel plechtig te beloven. Kijk maar:

Jens Dendoncker amuseert zich samen met Lauren trouwens al dagen met het maken van grappige Instagram-filmpjes. Een bescheiden overzichtje:

Foto: Instagram