Heidi Klum pakt uit met sensuele naaktfoto: “Kom terug naar bed, schatje” (foto)

Met zo’n 9.7 miljoen volgers op Instagram, mag Heidi Klum zich zéker ‘populair’ noemen.

Het 49-jarige fotomodel plaatst dan ook geregeld nieuw beeldmateriaal op het sociale netwerk. Recent pakte ze uit met onderstaande foto. Daarop zien we Heidi Klum poedelnaakt poseren op bed.

“Kom terug naar bed, schatje”

Bij zo’n prentje hoor natuurlijk ook een woordje uitleg. “Kom terug naar bed, schatje”, plaatst Heidi bij de sensuele naaktfoto. Of haar fans dit leuk vinden, kunnen we niet met zekerheid zeggen. Klum heeft namelijk de reacties op haar Instagram-posts uitgeschakeld. Maar we durven vermoeden dat menig volger zeer tevreden is met wat ze nu weer gepost heeft. Kijk maar…

Foto: BELGA-AFP