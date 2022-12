Heidi Klum laat in doorschijnende outfit weinig aan verbeelding over op rode loper (foto)

Als Heidi Klum ergens de revue moet passeren, dan doet ze dat vaak in een opvallende outfit.

Dat was ook maandagavond op de Amerikaanse première van ‘Avatar: The Way of Water’ niet anders. Daar zagen aanwezigen het 49-jarige model én tv-presentatrice verschijnen in een doorschijnende jurk.

Opvallende benen

Verder vallen ook Heidi’s lange benen op. Die heeft ze een tijd terug zelfs laten verzekeren voor (omgerekend) zo’n 1.9 miljoen euro. Heidi deelt nu zelf een foto van de bewuste avond. “Avatar is buitenaards goed. En dat geldt ook voor mijn jurk”, klinkt ze lovend. Hoog tijd, denken we dan, om zelf eens een kijkje te nemen.