Heidi Klum geniet halfnaakt op het strand (video)

Aan zonnige taferelen weer geen gebrek op de Instagram-pagina van Heidi Klum.

Met maar liefst 11.8 miljoen volgers doet Heidi het ginds énorm goed. Geregeld deelt ze dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven met haar fans. Dat was recent niet anders, toen Heidi Klum onderstaande video op haar pagina plaatste. Zo zien we de dame aanvankelijk halfnaakt genieten op het strand, waarna ze plots in avondkledij staat te dansen. “Show me how you wear your #SunglassesAtNight on TikTok …”, voegt ze toe.

Geen reacties

Het filmpje wist in geen tijd zo’n 83.400 likes te verzamelen. Maar reageren op de beelden is voor volgers niet mogelijk. Die optie heeft Heidi Klum al een tijdje geleden uitgeschakeld. Toch durven we vermoeden dat haar fans het wel allemaal prima vinden. Kijk maar: