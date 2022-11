Heidi Klum daagt Instagram uit met gewaagde foto: “Ach, we hebben allemaal tepels”

Met zo’n 10.2 miljoen volgers pakt Heidi Klum op Instagram geregeld uit met nieuw beeldmateriaal.

En dat is ook nu weer niet anders. Zo zien we op onderstaande foto Heidi Klum gewaagd poseren in een behoorlijk luchtige outfit. “M😁😁D”, geeft ze er als enige uitleg aan. Fans kunnen niet via Instagram op de foto zelf reageren, maar op Twitter delen velen toch hun mening.

“Ach, we hebben allemaal tepels”

Menig opmerkzame kijker had namelijk al lang gezien dat haar foto maar nét geschikt was voor Instagram. Ze zijn bij het populaire sociale netwerk namelijk niet mals voor het tonen van tepels. “Ach, we hebben allemaal tepels”, laat iemand op Twitter echter weten. Daar valt natuurlijk wat van te zeggen. Kijk maar: