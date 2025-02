Halle Bailey krijgt heel wat reacties op outfit: “Geen beha!” (foto’s)

De Amerikaanse actrice Halle Bailey heeft enkele foto’s gedeeld die voor commotie zorgen. Heel wat volgers nemen het gelukkig voor haar op.

Halle Bailey postte afgelopen weekend enkele foto’s waarop ze een jeansbroek en een topje draagt. “Vandaag alleen maar lachende gezichten”, knipoogt de 24-jarige ‘The Little Mermaid’-actrice erbij.

Fans in de verdediging

Al snel stroomden de reacties van haar meer dan 9 miljoen volgers binnen. “Zo mooi!”, “Je lijkt wel een prinses”, en “Een meisje dat niet van beha’s houdt! Zij is ik en ik ben haar”, klinkt het onder meer. Anderen hadden bij dat laatste dan weer net hun bedenkingen. “Doe alsjeblieft een beha aan” en “Geen beha!”, lezen we ook. Die opmerkingen werden echter al snel in de kiem gesmoord door haar fans. “Wie zijn jullie om haar te vertellen wat ze moet doen?”, en “Jullie maken je druk om het feit dat ze geen beha draagt, maar alles is tenminste bedekt”, nemen ze het voor haar op.

Foto: Shutterstock