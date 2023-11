Hailey Bieber poseert in sexy lingerie: “Justin is een gelukzak!” (foto’s)

De feestdagen staan nu al voor de deur…

Dat vindt toch Hailey Bieber, de vrouw van zanger Justin Bieber. Op Instagram, waar ze maar liefst 50.7 miljoen volgers heeft weten te verzamelen, deelt Hailey wel vaker nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En dat was dus ook recent niet anders, toen ze onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste. Zo zien we de dame poseren in sexy lingerie. “De feestdagen staan voor de deur”, voegt ze er zelf kort aan toe. Maar haar fans? Die hebben wel wat meer te vertellen, zo blijkt…

“Justin is een gelukzak!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Justin is een gelukzak”, klinkt het. “Ze poseert altijd zonder enige moeite”, gaat het verder. “Je bent zo mooi, Hailey”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer beelden te zien.