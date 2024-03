‘Griselda’-actrice Sofía Vergara pronkt in zelf ontworpen badpak: “Onvoorstelbaar knap!” (foto’s)

De Colombiaanse actrice Sofía Vergara wordt overladen met complimenten op enkele kiekjes die ze deelde op Instagram. “Heel sexy”, klinkt het in de reacties.

Mocht je ‘Griselda’ aan het zien zijn op Netflix, dan ken je Sofía Vergara maar al te goed. De 51-jarige actrice vertolkt in de dramaserie het leven van de Colombiaanse drugsbarones Griselda Blanco Restrepo. In de Verenigde Staten is Vergara dan weer vooral bekend door haar rol als jurylid in ‘America’s Got Talent’.

Perfectie

Naast die drukke bezigheden heeft het knappe model nog tijd om een eigen collectie van trendy badkleding te bedenken. Het resultaat daarvan etaleert ze nu zelf op Instagram. En óf haar missie geslaagd is, zo zijn haar volgers eveneens van mening. “Wat een mooie kleur en ook jij ziet er fantastisch uit!”, “Heel sexy”, “Godin”, “Onvoorstelbaar knap!”, en zelfs “Perfectie”, is de algemene teneur in de reacties.

Foto: Instagram