‘BGT’-jurylid Amanda Holden lokt kritiek uit op Instagram: “Prachtige jurk, maar draag een beha!” (foto)

‘Britain’s Got Talent’-jurylid Amanda Holden krijgt heel wat reacties op enkele beelden die ze deelde op Instagram. Heel wat volgers vinden dat het nogal opvalt dat ze geen beha draagt, al nemen anderen het meteen voor haar op.

Naar aanleiding van ‘Internationale dag van het geluk’ postte Amanda Holden een filmpje waarin ze ‘Always Look on the Bright Side of Life’-gewijs door de gang paradeert. De 53-jarige radiopresentatrice bij de Britse zender Heart draagt een groene jurk met daaronder geen beha, zoals ze wel vaker doet.

Bedenkingen

In het filmpje zitten ook enkele stilstaande beelden, waarop het nóg duidelijker is dat ze haar beha liever thuis laat. Niet iedereen vindt dat even fatsoenlijk overkomen. “Draag alsjeblieft een beha! Dit is niet aantrekkelijk”, “Ik heb niets tegen het niet dragen van een beha, maar mét beha zou de jurk gewoonweg mooier ogen”, en “Prachtige jurk, maar doe een beha aan!”, klinkt het verontwaardigd in de reacties.

In de verdediging

De meerderheid van haar meer dan twee miljoen volgers verdedigt haar keuze meteen. “Deze reacties zijn hilarisch! Er is niets mis met het niet dragen van een beha. Als je de tepels van een man door zijn T-shirt ziet, is het oké, maar bij een vrouw dan niet?! Beha’s kunnen ongemakkelijk zijn om te dragen voor een lange periode. Als het je niet aanstaat, stop dan met naar haar borsten te kijken”, “Waarom zou ze een beha moeten dragen? Wat je hebt, moet je laten zien!”, en “Waarom klagen mensen over het feit dat Amanda geen beha draagt? Het is toch gewoon haar eigen keuze…”, lezen we ook.

Foto: Instagram