GRAPPIG: Comédienne maakt hilarische parodie op bikinifilmpje van supermodel (video)

Op Instagram weet Celeste Barber weer te scoren met een geweldige parodie.

De comédienne heeft maar liefst 9,6 miljoen volgers op Instagram. Dat is uiteraard verre van slecht te noemen! Hoe ze dat heeft weten klaar te spelen, toont ze om de haverklap met nieuw beeldmateriaal. Met de nodige regelmaat deelt ze namelijk nieuwe parodieën op filmpjes van modellen. Deze keer was supermodel Joan Smalls aan de beurt. Zo zien we eerst een bikinifilmpje van laatstgenoemde dame. Niet veel later toont Celeste Barber haar kijk op de zaak. En dat zorgt duidelijk voor de nodige hilariteit, als we de vele positieve reacties even lezen.

“Bedankt voor de lach”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Bedankt voor de lach”, klinkt het. “Deze is weer goud”, gaat het verder. “Dit is zó goed”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om eens een kijkje te nemen.