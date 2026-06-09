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Lily Allen toont zich van haar meest sensuele kant: “Wat een vrouw!” (foto)

Den B.
Door Den B.
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De Britse zangeres Lily Allen krijgt heel wat complimenten op enkele kiekjes die ze deelde. “Oh mijn god, absoluut prachtig”, klinkt het in de reacties.

Lily Allen durft qua outfits nu en dan weleens ondeugend uit de hoek te komen. Dat was onlangs niet anders toen ze twee ‘achter de schermen’-foto’s deelde. De 41-jarige popzangeres poseert in een witte kanten body met een speelse roze peignoir.

Bewondering

En óf haar meer dan twee miljoen volgers haar gedurfde look kunnen smaken. “Wauw! Je ziet er geweldig uit, Lily”, “Zoals altijd prachtig”, “Oh mijn god, absoluut prachtig”, “Wat een vrouw!”, en “Ze is zo mooi en sensueel, met een droomlichaam”, lezen we in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om beide foto’s te bekijken.

Foto: Instagram

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