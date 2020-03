De Nederlandse zanger Gers Pardoel krijgt heel wat kritiek op een bericht dat hij deelde op Twitter. Daarin roept hij op om elkaar net wél een hand te geven, in tegenstelling tot wat de overheid ons adviseert.

‘The Voice Kids’-jurylid Gers Pardoel schreef vrijdagmorgen op Twitter dat “geen enkel virus je lichaam als het zijne kan beschouwen” en dat “het niet kan en mag zijn dat een virus ervoor zorgt dat wij geen fysiek contact meer met elkaar willen/kunnen hebben”. Hij raadt aan om fysiek contact niet te vermijden. “Geef elkaar wel een hand, geef elkaar wel een knuffel en geef elkaar wel je liefde”, klinkt het.

Geen handen schudden en handen regelmatig wassen

Daarmee slaat de 38-jarige zanger van onder meer ‘Ik neem je mee’ het advies van de overheid in de wind. Een van de belangrijkste maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus is immers dat mensen geen handen meer schudden met elkaar. Daarnaast is het eveneens van belang om je handen regelmatig te wassen met zeep en je mond en neus te bedekken als je hoest of niest.

VTM betreurt reactie

De uitspraken van Pardoel vallen niet in goede aarde. “Gers, jongen. Ik weet dat je dit echt lief en goed bedoelt, maar dit is echt onzin en helemaal nergens op gebaseerd. Dit is slap filosofisch gezwam waar we allemaal niet verder mee komen op dit moment”, en “Ben je wel lekker bij je hersenpan?”, is de algemene teneur.

Ook VTM reageerde op de bewuste tweet. “We betreuren je reactie, Gers en kunnen alleen maar iedereen aanraden om alle voorzorgsmaatregelen ter harte te nemen”, klinkt het.

