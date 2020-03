De rechtbankdocumenten in de zaak Harvey Weinstein leggen steeds meer schokkende feiten bloot. Zo had Weinstein een ‘red list’, waar grote namen op stonden, waaronder ook ‘Friends’-actrice Jennifer Aniston.

In 2017 zou het roddelblad ‘The National Enquirer’ een artikel publiceren over de escapades van Weinstein ten opzichte van Jennifer Aniston. In 2005 zou hij tijdens opnames van de film ‘Derailed’ haar billen hebben gegrepen, iets waar ze niet van gediend was. Ook zou hij vaak indringend naar haar borsten hebben gekeken, iets waar ze zich ongemakkelijk bij zou hebben gevoeld.

Toen Weinstein dit hoorde zou hij woedend zijn geworden: “Jennifer Aniston moet dood, die vrouw gaat eraan.” Uiteindelijk is het artikel nooit verschenen en wordt tot op de dag vandaag door team Aniston ontkent dat dit ooit gebeurd is. Maar nu staan deze gegevens wel opgetekend in de rechtbankdocumenten, aan de hand van getuigenverklaringen.

Rode lijst

Niet alleen Jennifer Aniston moest zijn grillen verduren, ook Ben Affleck stond op Weinstein’s ‘rode lijst’. Dit was een lijst van mensen van wie hij dacht dat ze zijn misbruikpraktijken misschien aan de grote klok zouden hangen. Ook Rose McGowan, Zelda Perkins, Lysette Anthony en Rowena Chiu stonden op deze lijst.

Weinstein zette privédetectives in om de mensen op de rode lijst te controleren. Wanneer er een negatief verhaal over hem in de media verscheen, zou Weinstein de privédetective opdracht geven eerst de mensen op de rode lijst te bellen en uit te zoeken bij wie dit verhaal weg kwam. In één ding kreeg hij gelijk: Rose McGowan, die op zijn rode lijst stond, stapte inderdaad naar de pers en zette de #MeToo beweging in gang die hem uiteindelijk de kop kostte.

Het bericht Harvey Weinstein wilde deze actrice laten vermoorden verscheen eerst op Metro.