Frank Molnar en zijn vriendin Marissa zijn in blijde verwachting van hun eerste kindje. “Het was van de eerste keer prijs”, klinkt het enthousiast.

Frank Molnar kennen we nog uit het allereerste seizoen van ‘Big Brother’. De 47-jarige tv-maker, die enkele jaren geleden definitief naar Amerika verhuisde, wordt binnenkort voor het eerst papa. Zijn vriendin Marissa Galle is zestien weken zwanger, dus de uitgerekende datum ligt in mei.

Voorgevoel

Het geslacht van het kindje kennen ze zelf nog niet. “Dat willen we ontdekken bij de geboorte. Extra spannend! We maken er echt een spelletje van. De ene keer zien we in iets een voorteken voor een jongen, dan weer voor een meisje”, legt Marissa uit in Story. “Al hebben we allebei een voorgevoel dat het een jongen zal worden”, vult Frank aan.

Logische stap

Een baby is een grote stap, maar het moment was aangebroken voor hen. “We voelden ons al langer klaar voor het ouderschap, maar het moet ook in je leven passen”, aldus Marissa. “Definitief naar Amerika verhuizen was een grote stap. Maar na twee jaar hebben we alles mooi op orde. Mijn opdrachten in de filmindustrie lopen als een trein en Marissa’s social media-bedrijf loopt ook goed. Dus een baby was een logische volgende stap. En van de eerste keer was het prijs”, knipoogt Frank.

Camera boven bedje

Marissa en Frank willen hun kindje de dubbele nationaliteit geven en hem of haar in het Engels en het Nederlands opvoeden. Maar ze zijn wel van plan om in Amerika te blijven. “Ik vind het wel jammer dat mijn ouders de baby niet gaan zien opgroeien. Maar daar heb ik al een oplossing voor bedacht: boven zijn of haar bedje gaan we een camera hangen, zodat ze in België alles kunnen volgen. Een beetje ‘Big Brother’ dus”, lacht Frank.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door frankmolnar (@frankmolnar)

Het bericht Frank Molnar wordt binnenkort papa: “Camera boven bedje zodat ze in België alles kunnen volgen” verscheen eerst op Metro.