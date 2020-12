In ‘Dag Allemaal’ praten de Planckaerts openhartig over de nakende feestdagen.

“Corona heeft al veel roet in het eten gegooid. Eerst bij de verbouwing en nu met de feestdagen. Kerstmis moeten we apart vieren”, laat Eddy weten.

Toch blijft hij positief. “Voor ons als familie is het eigenlijk het hele jaar kerst. Maar Kerstmis zelf vieren wij op een andere dag: na de feesten gaan we altijd een dag of vier weg met de familie, naar zee of zo. Dan is het óns feest”, klinkt het.

“Mijn goeie raad voor de mensen: vier Kerstmis op een ander moment, desnoods in mei. Er is nu toch niks aan te doen. Ach, uiteindelijk is 25 december ook maar een datum”, laat Eddy nog weten.

“Vrienden en familie hebben het daar moeilijk mee gehad”

Ook Juniors vriendin Shana laat van zich horen. “Onze kerst met de familie is volledig geannuleerd. Ik heb geluk dat mijn broer nog thuis woont, in onze bubbel. En mijn oma heeft een veranda. Als ik op bezoek ga, zit ik daar en zij binnen in huis. We communiceren via een gesloten raam. Mijn oma is 88, ik wil geen enkel risico nemen”, laat ze weten.

Na haar intrede in ‘Château Planckaert’ kreeg Shana overigens behoorlijk wat commentaar over zich heen. Sommige kijkers vonden haar ‘een rare verschijning’, ‘een bazig type’ of waren van mening dat ze ‘niet helemaal past bij Junior’. “Mijn vrienden en familie hebben ‘t daar moeilijk mee gehad, maar Junior en ik hebben daar eens hard mee gelachen. Ik bedoel: hoe kan je nu iemand beoordelen die je drie minuten op tv hebt gezien?”, aldus Shana.

De grappigste commentaar die ze gelezen had? “Dat ik eruitzie alsof ik 50 ben. We hebben daarna ook ostentatief mijn 51ste verjaardag gevierd in plaats van mijn 28ste”, lacht Shana.

Foto: Instagram/still VRT-Château Planckaert – Bron: Dag Allemaal