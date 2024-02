Katja Schuurman boos omdat DEZE foto verwijderd werd: “Je ziet niet eens borsten!”

De Nederlandse actrice Katja Schuurman is niet te spreken over het feit dat een foto van haar verwijderd werd op Instagram.

Katja Schuurman deelde onlangs een repost van een foto waarop ze in haar blootje in het water poseert. In het bijschrift betreurt ze het feit dat het door de winter al zo lang geleden was dat ze nog een ochtendduik genomen had in het IJsselmeerwater. Inmiddels heeft ze dat wél gedaan, maar haar repost werd door Instagram verwijderd door schending van de huisregels.

Borsten niet in beeld

De 49-jarige ‘Costa’-actrice viel achterover van verbazing en deelde haar verontwaardiging met haar volgers. “Serieus?? Dus dit mag niet?”, fulmineert ze in haar Instagram Stories. Ze vindt het merkwaardig omdat sommige andere mensen – zowel vrouwen als mannen – wél probleemloos met ontbloot bovenlijf op Instagram kunnen poseren. Op het bewuste kiekje is overigens niets expliciets te zien. “Je ziet niet eens borsten!”, beargumenteert ze. “Hier wel. Heftig hè?”, schrijft ze bij een foto uit dezelfde reeks waarop haar borsten wél deels te zien zijn.

Hieronder de foto die recentelijk verwijderd werd door Instagram (al staat de oude versie nog online).

Foto: Instagram