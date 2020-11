Sinds maandag kan tv-kijkend Vlaanderen weer genieten van een nieuw seizoen van ‘First Dates’.

En dat wil zeggen dat gastheer Patrick, barman Bram en serveersters Leena en Katelen weer heel wat potentiële tortelduifjes mogen ontvangen.

Hoog tijd, zo dachten we, om eens te kijken wat het ‘First Dates’-personeel zoal uitspookt op Instagram. En wat blijkt? Niets dan leuke plaatjes!

Patrick

Onze favoriete gastheer pakt uit met leuke prentjes van achter de schermen. Kijk maar:

Leena

Met bijna 4.000 volgers doet serveerster Leena het zeker niet slecht op Instagram. Haar volgers krijgen geregeld leuke prentjes uit Leena’s dagelijkse leven. Kijk maar:

Bram

Barman Bram is populair bij tv-kijkend Vlaanderen. En ook op zijn Instagram-pagina valt er veel leuks te bekijken:

Katelen

En last but not least nemen we ook graag een kijkje op de Instagram-pagina van serveerster Katelen. “Wat een schoonheid”, laten enkel volgers geregeld weten.

Foto: Instagram