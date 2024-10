Ex van Junior Planckaert betovert volgers met bikinifoto’s: “Prachtige dame!”

Pauline De Vos heeft op Instagram enkele leuke kiekjes gedeeld. “Knappe vrouw”, reageren haar volgers vol bewondering.

Pauline De Vos is duidelijk een levensgenieter, zo zien we op haar Instagram. De 26-jarige ex-vriendin van Junior Planckaert – met wie ze twee jaar een koppel vormde tot er afgelopen zomer een einde aan hun relatie kwam – poseert in het zwembad terwijl ze een stijlvolle bikini draagt. “Breng me weer naar het zwembad alsjeblieft”, droomt ze terug naar dat mooie moment.

Complimenten

Haar meer dan 40.000 volgers reageren alleen maar positief op de foto’s. “Pauline, je bent supermooi”, “Sexy!”, “Prachtige dame”, “Knappe vrouw”, en “Topper!”, klinkt het in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om beide foto’s te bekijken.

Foto: Instagram