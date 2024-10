‘Thuis’-actrice Tine Priem waagt zich aan nieuw kapsel: “Veel mooier met deze kleur!” (foto)

Tine Priem heeft zich een ander kapsel aangemeten. Ze deelde het resultaat op Instagram, waar haar volgers haar duidelijk maken dat ze fan zijn van haar nieuwe coupe.

Wie de Eén-serie ‘Thuis’ volgt, kent Tine Priem maar al te goed. De 35-jarige actrice vertolkt daarin sinds 2016 de rol van Tamara. Tot vorig jaar had ze blonde lokken, maar die ruilde ze een tijdje geleden in voor een donkere coupe. Deze keer heeft ze gekozen voor een bruine haardos met lichtere meshes.

Stralen

En óf haar volgers haar nieuwe look goedkeuren! “Je straalt! Blijf voor altijd je mooie zelf. Want mooi, dat ben je zeker en vast. Innerlijk en uiterlijk!”, “Zo mooi je haartjes”, “Prachtige coupe”, “Zwart is niet mooi. Oogt te hard. Dit is veel beter”, “Een ontspannen schoonheid”, en “Veel mooier met deze kleur!”, wordt er gereageerd.

Foto: Instagram