Ex-Miss België Chayenne van Aarle poseert halfnaakt: “Prachtige foto!”

Op Instagram weet Chayenne van Aarle haar fans te verbazen.

Met maar liefst 18.000 volgers doet de ex-Miss België het goed op het populaire sociale netwerk. Geregeld pakt ze ginds dan ook uit met gloednieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was ook recent niet anders, toen ze onderstaande foto op haar pagina plaatste. Zo zien we Chayenne halfnaakt poseren voor de lens. “Remember people only rain on your parade because they’re jealous of your sun and tired of their shade”, schrijft ze bij het plaatje. En haar fans? Die staan klaar om te reageren!

“Prachtige foto!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Prachtige foto”, klinkt het. “Onze schoonheid”, gaat het verder. “Knap hoor”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om eens een kijkje te nemen!