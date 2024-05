Ex-Miss België Angeline Flor Pua straalt in bikini: “Wat een schoonheid!” (foto)

Angeline Flor Pua heeft een zomerse foto gedeeld waarop ze in bikini poseert. Haar volgers reageren lovend.

Angeline Flor Pua geniet momenteel van een welverdiende vakantie in de Filipijnen. Met temperaturen rond de 30 graden heeft ze het daar een pak beter dan ons. De 29-jarige pilote, die in 2018 verkozen werd tot mooiste vrouw van het land, deelde op Instagram een kiekje waarop ze in bikini op een vlot op zee staat. “Kijk naar de horizongloed”, schrijft ze erbij.

Complimenten

Haar bijna 20.000 volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Prachtig”, “Je straalt”, en “Wat een schoonheid!”, klinkt het onder meer in de reacties.

Foto: Instagram