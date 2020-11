Ex-K3’tje en ondertussen ook volbloed tv-maakster Karen Damen maakt momenteel met actrice Ruth Beeckmans het mooie weer in het programma ‘Cupido Ofzo’. Daarin gaan ze op zoek naar een lief voor mensen met een beperking of stoornis.

In een interview met Dag Allemaal blikken beide vrouwen ook even terug op hun date-ervaringen. “Ik heb eigenlijk nooit veel gedatet”, zo verklapt Beeckmans. “Ik was 25 toen ik Gary ontmoette op een feestje van mijn zus. Voor Gary had ik wel een paar lieven, maar ik heb er nooit de kantjes afgelopen.”

”Te veel gedronken”

Bij Karen Damen lijkt het omgekeerde het geval. Of ze veel dates heeft gehad in het verleden? “Check! Tja, ik was pas 32 toen ik Antony leerde kennen. Bij onze eerste date had ik wat te veel gedronken, maar daar ben ik blij om. Anders had ik hem niet durven aan te spreken. Ik vond hem heel knap en wist toen nog niet dat hij ook slim en grappig is.”

Foto: BELGA