Een openhartige Jelle Cleymans op de radiozender JOE in het programma van Ann Van Elsen. De zanger/acteur brak volledig door met het programma (en de band) ‘Spring’, maar het had ook anders kunnen aflopen, zo blijkt.

’Spring’ was een hype en het was dan ook Gert Verhulst die Cleymans erop drukte om die trein niet te laten passeren, maar erop te springen, want “die komt nooit meer terug”. Cleymans: “En dat heb ik toen ook gedaan. Ik heb er geen spijt van, maar als ik geen artiest was geworden, was ik nu waarschijnlijk geschiedenisleraar.”

Eerste keer

Ook over zijn eerste keer vertelde Cleymans ronduit. “Toen ik nog een kind was, zie m’n moeder altijd: ‘Als je voor de eerste keer met iemand naar bed gaat, moet je superlief zijn voor dat meisje, want dat is heel speciaal. En dan moet je afsluiten met de vraag of ze een kopje thee wil.’ Dat heb ik ook gedaan. Dat meisje is toen keihard beginnen te lachen. Maar telkens als we elkaar tegenkomen, zegt ze dat ze dat heel lief vond. Wij waren elkaars eerste, en het was een geknoei tot en met.”

Foto: Instagram Jelle Cleymans