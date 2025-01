Eva De Roo plaagt Gert Verhulst met opmerking over ontrouw: “Sorry!” (video)

Geestig momentje tijdens ‘De Tafel van Gert’. Eva De Roo stak daar de draak met Gert Verhulst. Zijn gezicht sprak boekdelen…

Afgelopen dinsdag was Studio Brussel-presentatrice Eva De Roo te gast in ‘De Tafel van Gert’. Ze kwam daar onder meer praten over haar nieuwe programma. “Wat wordt dat?”, vroeg Gert. “Dat gaat over ontrouw”, antwoordde Eva. Waarna ze zonder twijfelen iets toevoegde. “Wil je meedoen?”, vroeg ze aan Gert.

Payback

De 57-jarige mediaondernemer wist even niet wat zeggen en keek verdwaasd in de camera. “Sorry! Dat was payback omdat je zei dat ik in een smerige kelder radio maak”, probeerde Eva het goed te maken.

Affaire

Met de snedige opmerking doelde de 36-jarige radiopresentatrice wellicht op de kortstondige affaire die Gert in 2012 had met toenmalig K3’tje Josje Huisman. Dat zorgde voor spanning in zijn relatie met Ellen Callebaut, maar het kwam weer helemaal goed tussen de twee, die inmiddels bijna zes jaar getrouwd zijn.

Hilariteit

Het fragment werd door GoPlay gedeeld op TikTok, waar het al meer dan 300.000 keer bekeken werd en voor heel wat hilariteit zorgde. “Hahaha, dat gezicht van Gert”, “Boenk erop”, “Eva for president”, “Geweldig”, en “Dat was de laatste keer dat Eva werd gezien op tv…”, wordt er gelachen in de reacties.

Foto: TikTok