Goedele Liekens krijgt onbeschoft bericht, maar gaat er briljant mee om (foto)

Hoge bomen vangen veel wind, maar Goedele Liekens weet maar al te goed hoe ze dat moet afhandelen.

Geen idee wat Goedele Liekens juist verkeerd heeft gedaan, maar blijkbaar is niet iedereen fan van haar. Ze kreeg onlangs een bedenkelijke mail van een vrouw, zo deelde Goedele in haar Instagram Stories. “Als je zever niet meer aanslaat in België kan je nog naar Nederland. Wat een waardeloos figuur ben jij en daar moeten wij dan voor betalen”, klinkt het.

Antwoord met kwinkslag

De 62-jarige seksuologe en politica liet de kritiek niet aan haar hart komen. Integendeel, ze zag er de humor wel van in. “Bedankt voor je inbreng, Brigitte. Wat voor een leuk leven moet jij hebben”, knipoogt ze.

Foto: Instagram