Emma Heesters geniet in bikini van zwembad: “Wat ben je een prachtvrouw!” (foto)

Emma Heesters wordt overladen met complimenten op een leuke vakantiefoto die ze deelde. “Een voorbeeld van perfectie”, klinkt het lovend in de reacties.

Emma Heesters genoot onlangs van tropische temperaturen in Mallorca. Gelukkig beschikte ze over een zwembad, waar ze dan ook optimaal gebruik van maakte. Op Instagram postte de 28-jarige zangeres – die we kennen van ‘Rendez-vous’, ‘Zwaartekracht’ en recenter ook ‘Dat hadden wij moeten zijn’ (met Maksim) – een kiekje waarop ze in bikini verfrissing zoekt.

Perfectie

De reacties zijn stuk voor stuk positief. “Knappe vrouw”, “Een voorbeeld van perfectie”, “Allermooiste”, “Wat een plaatje!”, “Knapperd”, en “Wat ben je een prachtvrouw!”, aldus haar enthousiaste volgers.

Foto: Instagram