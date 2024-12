Paris Hilton gaat volledig uit de kleren voor Kerstmis: “Mijn aanwezigheid is een cadeau”

De Amerikaanse societyster Paris Hilton heeft een wel héél opvallend filmpje op haar socials gedeeld. Het zorgt voor verdeelde reacties.

Iedereen viert Kerstmis op zijn of haar eigen manier. Paris Hilton koos er dit jaar voor om haar kleren uit te trekken en zich als cadeau te presenteren. Zo zien we de 43-jarige zangeres en actrice in een filmpje met een grote rode strik rond haar poedelnaakte lichaam. “Mijn aanwezigheid is een cadeau”, knipoogt ze erbij.

Gemengde reacties

De video werd massaal bekeken, maar zorgt voor gemengde reacties. “Zo iconisch!”, “Oh mijn God, wat een lichaam!”, en “Koningin van Kerstmis”, klinkt het in het ene kamp. Maar ook: “Je bent nu een moeder en een vrouw. Ja, je bent nog steeds prachtig – dat weet je zelf ook – maar moet dit nu echt?”, “Je kinderen zullen dit ooit zien…”, en “Ik hou zielsveel van je, maar ik hoef je echt niet op deze manier te zien. Dit hou je beter voor je echtgenoot”, aldus de critici.

UPDATE: Het filmpje staat op haar Instagram en TikTok, maar is als embed niet zichtbaar. Op Twitter echter wel.

Foto: Instagram