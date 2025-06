Ella Leyers toont haar fitte lichaam in bikini: “Fotomodel!” (foto’s)

Ella Leyers heeft enkele zomerse vakantiefoto’s gedeeld. “Precies uit een Bondfilm”, reageren haar volgers.

Ella Leyers vertoeft momenteel in de Seychellen, waar het met temperaturen rond de 28 graden heerlijk warm is. De 36-jarige ‘De Ideale Wereld’-presentatrice postte op Instagram enkele reiskiekjes. Zo zien we de goedlachse dochter van Jan Leyers onder meer over het strand keuvelen, een dansje wagen, en haar afgetrainde lichaam in bikini showen. “Chique dinges”, houdt ze het kort in het bijschrift.

Bondfilm

Haar volgers gunnen haar alle geluk én overladen haar met complimenten. “Elegant uit de zee stappen, kan ze”, knipoogt iemand. “Fotomodel! Adembenemend mooi”, reageert een andere volger. “Knapperd!”, “Precies uit een Bondfilm”, en “Prachtige foto’s”, lezen we verder in de reacties. “Beetje verbrand precies”, waarschuwt een laatste volger haar.

Foto: Instagram