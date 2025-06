Jitske Van de Veire krijgt opmerking over haar blote benen: “Degoutant!”

Jitske Van de Veire beleefde onlangs een nare ervaring op café. Een man sprak haar aan op haar blote benen. “We doen nog steeds met onze blote benen wat we zelf willen”, schrijft ze op Instagram.

Afgelopen weekend zat Jitske met vrienden op een terrasje te genieten van het zonnetje. Plots stapte een man op haar af en zei hij het volgende: “JA, UW BENEN ZIJN MOOI GENOEG, DOE ZE MAAR DICHT”. De hele tafel reageerde verontwaardigd. “Pardon? Dat zeg je niet tegen iemand”, klonk het. De man liep vervolgens boos weg terwijl hij “als dat al niet meer mag!” mompelde.

Eigen ding doen

De 31-jarige eigenares van kapsalon ‘Jitske Knipt’ kaartte het voorval aan op Instagram. “We doen nog steeds met onze blote benen wat we zelf willen”, benadrukt ze. Haar volgers reageren vol ongeloof. “Degoutant hoe bepaalde mannen nog steeds denken…”, “Doe je eigen ding, Jitske”, en “Degoutant, sommige mensen! Commentaar geven om zich beter te voelen. Je kiest nog altijd zelf wat je aandoet, zou totaal niet mogen om zo’n comments te maken”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram