Eva Daeleman deelt bikinifoto met boodschap: “Zachte buiken houden ook van zonlicht”

Eva Daeleman heeft een zomerse foto gedeeld met een moedige en herkenbare boodschap. “Zo mooi!”, klinkt het in de reacties.

Vijf jaar geleden werd Eva voor het eerst mama, van dochtertje Moon. Op Instagram zet de 35-jarige ex-MNM-stem zich geregeld in voor body positivity. Nu postte ze een bikinifoto – maar niet zonder betekenis. “Vorig jaar vond ik dat mijn zachte buik beter in een badpak moest. Dit jaar besef ik hoe onnozel dat is. Zachte buiken en gekke navelputtekes (when you know you know) houden ook van zonlicht. Just wear the damn bikini, babe”, klinkt het.

Herkenbaar

Heel wat van haar 88.000 volgers herkennen zich volledig in haar boodschap. “Zo mooi! Ik heb ook jaren mijn zachte buik verstopt in een badpak. Maar nu ben ik zo fier op mijn mama belly! Mijn zoon zei deze vakantie nog in het zwembad: ‘dit was ooit mijn huisje, mama’ en hij wreef over mijn buik! Dan smelt je”, “Je ziet niet eens dat je een gedragen hebt! Natuurlijk mag je trots zijn met je lichaam! Je straalt!”, en “Ook team zachte buik met ‘gekke’ navel in een bikini. Ook dit is gewoon een lijf zoals moeder natuur het gemaakt heeft, met de superkracht om leven te laten groeien”, lezen we in de reacties.

Foto: Instagram