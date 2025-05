‘Thuis’-actrice Lynn Van den Broeck geniet in badpak van de zon: “Hoe knap kan je zijn?!” (foto’s)

Lynn Van den Broeck weet haar fans op Instagram weer te verbazen.

De dame, die velen kennen van haar acteerwerk in tv-reeks ‘Thuis’, heeft in totaal al meer dan 97.100 volgers verzameld op het populaire sociale netwerk. Die neemt ze dan ook regelmatig mee in haar dagelijkse leven. En dat is ook tijdens een vakantie niet anders.

Zo zien we Lynn Van den Broeck in badpak genieten van de zon. “Peaches at the end”, verwijst ze naar de laatste foto. Haar fans zijn er snel bij om lovend te reageren.

“Hoe knap kan je zijn?!”

Aan positieve reacties ook nu weer geen gebrek. “Hoe knap kan je zijn?”, vraagt iemand zich af. “Heel mooi”, gaat het verder. “Mooi figuur”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.