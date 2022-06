Eurovisiesongfestival volgend jaar toch niet in Oekraïne

Het Eurovisiesongfestival zal volgend jaar toch niet plaatsvinden in Oekraïne. Dat heeft de overkoepelende organisator European Broadcasting Union (EBU) bekendgemaakt.

Gezien de huidige oorlog vindt de EBU het niet veilig om het evenement in Oekraïne te organiseren. Wel is het de bedoeling dat de Oekraïense overwinning (van dit jaar) centraal zal staan in de show van volgende jaar. «Hiervan maken we een prioriteit tijdens onze besprekingen met het uiteindelijke gastland», zo verzekert de EBU in een mededeling.

Begin mei won de Oekraïense groep Kalush Orchestra de 66ste editie van het Eurovisiesongfestival in Turijn met het nummer ’Stefania’. De overduidelijke overwinning was een blijk van solidariteit van de Europese landen voor Oekraïne. Rusland mocht vanwege de inval in Oekraïne niet meedoen aan de wedstrijd. Het was de derde keer dat Oekraïne het festival won.

Normaal gesproken gaat de organisatie van het songfestival naar het winnende land, maar door de huidige oorlogssituatie is het te moeilijk en onveilig om het evenement in Oekraïne te organiseren, zo stelt de EBU.

Overleg met BBC

Daarom richt de Europese omroepenkoepel zich nu tot de nummer twee, namelijk het Verenigd Koninkrijk. De Britse singer-songwriter Sam Ryder behaalde zilver met het nummer ’Space man’. De EBU plant nu gesprekken met de Britse omroep BBC.

De EBU begrijpt dat de teleurstelling groot is bij de verantwoordelijk Oekraïense omroep UA:PBC. Die liet ondanks de oorlog steeds weten serieus te zijn over de organisatie van een songfestival in Oekraïne.

Lees ook

Winnaar Eurovisiesongfestival zal geld voor Oekraïne inzamelen met Europese tournee



Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/eurovisiesongfestival-volgend-jaar-toch-niet-oekraine