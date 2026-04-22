Annelies uit ‘The Real Housewives of Antwerp’ bijt van zich af na harde kritiek op haar uiterlijk

Annelies Schetters heeft een kritische volger op haar eigen, pittige manier van repliek gediend.

Annelies Schetters is één van de meest opvallende personages in ‘The Real Housewives of Antwerp’. De 52-jarige kapster is een open boek en haar ongefilterde, harde eerlijkheid zorgt nu en dan voor wat drama.

Onnatuurlijk

Onlangs kreeg ze op social media commentaar van een volger, die zijn ongezouten mening gaf over haar uiterlijk. “Sorry, Annelies, maar je hebt zo aan je uiterlijk laten werken dat het onnatuurlijk en zelfs lelijk is. Persoonlijk denk ik: had je je uiterlijk van voordien, dat je een veel mooiere vrouw was geweest”, klinkt het.

Annelies liet de kritiek niet zomaar passeren en reageerde zoals alleen zij dat kan: “Lieve schat, ik waardeer je mening, maar… ik lig nog goed in de markt. En ik doe wat ik wil en ik wil wat ik doe… Maar I love you.”

Foto: Play