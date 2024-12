Jitske Van de Veire over tatoeages: “Ik vraag me dit echt al heel lang af”

In een Instagrambericht kaart Jitske Van de Veire een opvallende kwestie aan over tattoos.

Jitske Van de Veire heeft al jaar en dag verschillende tatoeages over haar hele lichaam. Die laat ze regelmatig zien op vakkundig ingeblikte foto’s op haar sociale media. De 31-jarige eigenares van kapsalon ‘Jitske knipt’ vraagt zich echter al een tijdje iets af. “Zijn we nog steeds bang voor het ‘marginale’ kantje waar mensen nog altijd van overtuigd zijn? Want ik zie nog steeds amper mensen met zichtbare tattoos in het medialandschap… Meningen zijn meer dan welkom hier”, klinkt het.

Gemengde reacties

Al snel stroomden de reacties binnen, al zijn de meningen verdeeld. “Tattoos vind ik mooi. Bij veel burgers is het hun verleden en hun overleden personen die ze vereeuwigen in een tattoo”, “Het stoort mij niet, maar ik vind het zelden mooi”, “Geen problemen met tattoos. Iedereen doet wat hij wil. De mens achter de tattoo(s) telt”, en “Evi Hanssen, Sean Dhondt, Laura Tesoro, Gloria Monserez, William Boeva, Natalia, An Lemmens, Karen Damen, Mathias Vergels, Jolien Roets, Kevin Janssens,… Kijken wij andere tv?”, aldus haar volgers.

Foto: Instagram