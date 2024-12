Eline De Munck verklapt haar guilty pleasure: “Groot gelijk!”

Eline De Munck heeft een leuk Instagrambericht gedeeld waarin ze haar guilty pleasure uit de boeken doet. “Keep on dreaming”, geeft ze haar volgers mee.

Iedereen heeft zo wel een dingetje dat hij of zij stiekem doet, maar liever niet mee te koop loopt. Bij Eline De Munck heeft dat met outfits en een spiegel te maken, zo onthult ze op Instagram. “Sommige mensen hebben als guilty pleasure slechte tv-series kijken, mijn guilty pleasure is – als ik nog eens tijd voor mezelf heb – outfits passen en daarmee als een wannabe prinses voor de spiegel paraderen en dromen over waar ik die outfits zal aandoen. Deze outfits passen op parelwitte stranden, glitter and glamour cocktail feestjes en feng shui restaurants. Keep on dreaming”, klinkt het.

Herkenbaar

De 36-jarige oprichtster van het brillenmerk ‘Odette Lunettes’ – die negen maanden geleden voor het eerst mama werd, maar inmiddels weer een topfit lichaam heeft – zorgt met haar onthulling voor een lach op het gezicht van haar volgers. “Ik heb exact dezelfde guilty pleasure”, voelt het herkenbaar aan voor iemand. “Een topvrouw ben je in alle outfits”, “Prachtig”, “Groot gelijk!”, en “Alles staat je, gewoonweg alles”, lezen we nog in de reacties.

Foto: Instagram