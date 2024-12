Celien Hermans maakt indruk met elegante jurk: “Wat zie je er mooi uit!” (foto)

Celien Hermans, de dochter van zangeres en TV-icoon Margriet Hermans, wordt overladen met complimenten op een pracht van een foto. “Ohlala, Celien! Sexy!”, wordt er gereageerd.

Celien Hermans heeft een behoorlijk drukke agenda in de laatste twee weken van 2024. De 31-jarige zangeres deelde op Instagram maar liefst negen concertdata waarop ze te bewonderen is. Haar bericht gaat gepaard met een leuke foto waarop ze in een klassevol kleedje poseert. “De mooiste tijd van het jaar. De eindspurt met concerten in 2024 is ingezet”, kijkt ze uit naar haar optredens.

Stralen

Haar fans steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Wat straal je toch alweer”, “Prachtig, die jurk!”, “Wauw!”, “Ohlala, Celien! Sexy!”, en “Wat zie je er mooi uit”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram