Antiquair Paul De Grande toont voor het eerst zijn 20 jaar jongere vriendin (video)

Paul De Grande, die we vooral kennen uit ‘Stukken van mensen’, heeft een nieuwe vriendin. “Ik zeg niet gemakkelijk tegen iemand dat ik verliefd ben”, klinkt het.

In juni van dit jaar kwam er een einde aan de relatie tussen Paul De Grande en zijn 23 jaar jongere vriendin Olga, die hem zou hebben laten zitten voor een nog rijkere kunsthandelaar uit Londen. Sinds kort heeft de 75-jarige antiquair de liefde weer gevonden. De gelukkige is Wendy, die 20 jaar jonger is.

Familiefeest

In het Play4-programma ‘Stukken van dealers’, een spin-off van ‘Stukken van mensen’, zien we hoe hij samen met Wendy een feest voorbereidt om zijn nieuwe vriendin aan zijn familie voor te stellen. “Wendy ken ik al lang en ze heeft me gezegd dat ze alleen was. Ik dacht: ‘oei, alleen… daar moeten we iets aan doen’. Ik zeg niet gemakkelijk tegen iemand dat ik verliefd ben. Dat is niet goed. Maar wanneer gaat het gebeuren? Ik denk dat ik nog alle tijd heb, maar dat is niet”, klinkt het.

‘Stukken van dealers’ is elke dinsdag om 22.25 uur te bekijken op Play4 en GoPlay.

Foto: Play4