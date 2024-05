Eline De Munck toont hoe lichaam hersteld is na zwangerschap: “Wow, hoe heb je dat gedaan?!” (foto)

Eline De Munck laat op Instagram zien hoe haar buik er inmiddels uitziet nadat ze in maart beviel van haar eerste kindje. “Heel mooi!”, klinkt het in de reacties.

Exact 11 weken geleden werd Eline De Munck voor het eerst mama. De 36-jarige oprichtster van het brillenmerk ‘Odette Lunettes’ beviel van een meisje dat de naam Colette kreeg. Haar lichaam is ondertussen al duidelijk hersteld van de zwangerschap, zo bewijst ze op Instagram. “Mijn lijf 11 weken nadat mijn first born ter wereld kwam. Ik ben zo onder de indruk van waar dat prachtige vrouwenlichaam allemaal toe in staat is. En ik geniet van het leven in al zijn rekbaarheid. Van lekker eten maar ook van sporten, van feesten maar ook van hard werken, van zwanger zijn maar ook van niet meer zwanger zijn en mijn lichaam weer in de plooi krijgen”, schrijft ze erbij.

Zelfzorg en zelfliefde

“Dat vraagt toewijding en aandacht”, vervolgt ze haar post. “Naar de kine gaan, elke dag thuis bekkenbodemspier oefeningen doen, zoveel mogelijk in beweging zijn,… Maar ik ben dat mijn lijf verplicht voor de magische ervaring die het me liet beleven, namelijk een kind baren. En nu is het mijn taak het weer in vorm te krijgen want zelfzorg en zelfliefde gaan hand in hand en daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Geef jezelf dus de aandacht die je verdient, ook met zo een heerlijk kleintje in huis. For all my moms out there. I feel you. We can do this”, besluit ze.

Bewondering en bedenkingen

Haar volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken, al wijzen sommigen erop dat niet iedereen zo mooi herstelt van een zwangerschap. “Heel mooi! En voor de dames die er na een bevalling niet zo uitzien: dat is ook oké!”, “Hoe jij in het leven staat, chapeau! Altijd positieve, realistische posts!”, “Wow, hoe heb je dat gedaan?!”, “Heel mooi deze oprechte boodschap en blijk aan zelfvertrouwen… Meer van dat!”, en “Je bent prachtig, maar dit helpt wel niet om een normaal beeld te schetsen van na de zwangerschap. 80% van de vrouwen ziet er niet zo uit hoor weken/maanden na bevalling. Zo maak je mensen toch onbewust onzeker!”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram